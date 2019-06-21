Названо число действующих в Азербайджане частных учебных заведений

"На сегодняшний день в Азербайджане действуют 11 частных учебных заведений, в которых учатся 18 тысяч человек".

По сообщению Report, об этом на конференции "Форум бизнес-сектора в образовании – нынешнее положение и перспективы" заявил замминистра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, в сфере среднего специального образования действуют 4 частных образовательных учреждения: "В них обучаются 4 тысячи студентов. В республике только одна частная профшкола. Наверное, после этого процесс учреждения частных образовательных учреждений ускорится".

Ф.Гурбанов отметил, что частные образовательные заведения успешно функционируют на всех ступенях образования: "Наибольшее их число в системе общего и высшего образования. За последние 5 лет численность частных дошкольных образовательных заведений значительно возросла. Если 5 лет назад насчитывалось 41 учебное заведение, то сейчас их 144 ".