Названы результаты онлайн-этапа конкурса "Восхождение"

Конкурс "Восхождение" ("Yüksəliş") успешно завершил два экзамена онлайн-этапа.

По полученной Report информации, несмотря на то, что конкурс проводится впервые, участие в онлайн-этапе 7 059 человек показывает, что конкурс вызвал большой интерес в обществе.

Наряду с этим, большое число участников дает основание говорить и о том, что в конкурсе большая конкуренция.

Напомним, что для участия в конкурсе прошли регистрацию 9 775 человек. Из них на очередной этап смогли пройти 976 человек (10%).

Как сообщалось ранее, с целью обеспечения здоровой конкуренции в конкурсе тестовые вопросы оцениваются по принятой в мире шкалле Т-баллов. Установленная норма определяется по итогам ответов всех участников, то есть с ростом числа участников, которые правильно ответили на вопросы по блокам и вариантам, Т-баллы соответственно снижаются, а с уменьшением числа таких участников – Т-баллы, напротив, повышаются.

Говоря еще проще, наряду с количеством вопросов, на которые вы даете верные ответы, очень важно то, сколько еще человек также дадут верные ответы на эти же вопросы. Максимальный балл, который был набран в конкурсе, составил 709. Свыше 700 баллов набрали всего 2 человека: 706 и 709 баллов.

Более 650 баллов набрал 51 человек, свыше 600 баллов - 440 человек. Максимальный Т-балл, в том числе то, что проходной балл составил 572, еще раз подтвердил, что в конкурсе была высокая конкуренция. Радужным фактом является то, что 976 участников набрали более 572 баллов. Данный показатель является, в целом, подтверждением высокого уровня участников конкурса.

Мы желаем успехов прошедшим в следующий этап конкурса участникам, и уверены, что они и впредь будут демонстрировать свой высокий интеллектуальный потенциал. Наряду с этим, мы выражаем благодарность тем, кто завершил свое участие в конкурсе на онлайн-этапе. Уверены, что в следующих конкурсах они вновь будут с нами и достигнут более высоких результатов.