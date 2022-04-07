Студенты UNEC получили больше всего образовательных кредитов

Названа сумма выплаченных образовательных кредитов по учебным заведениям.

Названа сумма выплаченных образовательных кредитов по учебным заведениям.

Как сообщает Report, председатель правления Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев сказал, что наибольшая сумма кредита была выплачена Азербайджанскому государственному экономическому университету (UNEC) в размере 206 500 манатов.

"Эта сумма приходится на 229 студентов. 176 810 манатов было выплачено для 192 студентов Бакинского государственного университета, 103 200 манатов - для 170 студентов Гянджинского государственного университета, 102 530 манатов - для 130 студентов Азербайджанского технического университета", - сказал Пашаев.