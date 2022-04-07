О нас
Аудио новости

Студенты UNEC получили больше всего образовательных кредитов

Студенты UNEC получили больше всего образовательных кредитов Названа сумма выплаченных образовательных кредитов по учебным заведениям.
Наука и образование
7 апреля 2022 г. 12:01
Студенты UNEC получили больше всего образовательных кредитов

Названа сумма выплаченных образовательных кредитов по учебным заведениям.

Как сообщает Report, председатель правления Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев сказал, что наибольшая сумма кредита была выплачена Азербайджанскому государственному экономическому университету (UNEC) в размере 206 500 манатов.

"Эта сумма приходится на 229 студентов. 176 810 манатов было выплачено для 192 студентов Бакинского государственного университета, 103 200 манатов - для 170 студентов Гянджинского государственного университета, 102 530 манатов - для 130 студентов Азербайджанского технического университета", - сказал Пашаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ən çox tələbə təhsil krediti alan universitetin adı açıqlanıb

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
31 марта 2022 г. 14:27
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi