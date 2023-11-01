Названа сумма, выделяемая в Азербайджане на финансирование надбавок к зарплате директоров

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2024 год в целях финансирования надбавок к заработной плате директоров и заместителей директоров школ предусмотрено 22,6 млн манатов.
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В документе отражено, что на сертификацию учителей в госбюджете на следующий год предусмотрено 71 млн манатов.
Отметим, что указом президента Азербайджанской Республики № 1815 от 18 августа 2022 года были определены ежемесячные надбавки к должностным окладам директоров, их заместителей в государственных общеобразовательных учреждениях и педагогов, прошедших сертификацию.
В 2022-2026 годах будет реализована инициатива по обеспечению участия в программе сертификации 137 тыс. человек преподавательского состава и привлечению 68 тыс. сотрудников к системе дифференцированной оплаты труда.