Названа статистика студентов-волонтеров, которые примут участие на открытии и закрытии Исламиады

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Названа статистика студентов-волонтеров, которые примут участие на церемониях открытия и закрытия предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, замминистра образования Фирудин Гурбанов сказал, что на открытии и закрытии Игр примут участие 4 000 волонтеров-студентов вузов и ссузов.

По его словам, на данный момент они проходят обучение: "Верим, что и во время этих Игр студенты-волонтеры покажут свое умение и навыки".

Ф.Гурбанов отметил, что в случае обращения в министерство образования по поводу добровольного участия школьных учителей физкультуры и их учеников в качестве зрителей на IV Играх исламской солидарности, для них будут созданы необходимые условия.