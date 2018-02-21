Названа статистика детей, которые в следующем учебном году пойдут в 1-й класс в городах Гянджа, Сумгайыт и Абшеронском районе

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Ожидается, что в 2018/2019 учебном году в 1-й класс в городах Гянджа, Сумгайыт и Абшеронском районе пойдут 16-17 тысяч детей".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, 60% из них, то есть более 8 000 детей будут сразу зачислены в 1-й класс, так как прошли обучение в подготовительных группах к школе.

Официальный представитель министерства добавил, что в прошлом году по стране в подготовительных группах к школе обучались 55% детей, которым исполнилось 5 лет, а в этом году - 65%.