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Названа причина невключения медицинских специальностей в программу обучения за рубежом

Названа причина невключения медицинских специальностей в программу обучения за рубежом Названа причина невключения медицинских специальностей в "Госпрограмму по обучению азербайджанской молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 гг".
Наука и образование
6 апреля 2022 г. 11:03
Названа причина невключения медицинских специальностей в программу обучения за рубежом

Названа причина невключения медицинских специальностей в "Госпрограмму по обучению азербайджанской молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 гг".

Как сообщает Report, советник министра образования Ниджат Мамедли во время выступления на "образовательном столе" напомнил, что во многих странах мира не существует уровня магистратуры по медицине.

Советник министра отметил, что для этого направления образования имеется специальная форма обучения: "Длительность медицинского обучения, дороговизна и пр. создают серьезные проблемы в возврате вложенных инвестиций. Мы считаем, что в будущем может появиться другой проект по этому вопросу и мы сможем реализовать это в лучшей форме".

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