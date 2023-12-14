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Названа дата вступительного экзамена на государственную службу

Названа дата вступительного экзамена на государственную службу 17 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные дол
Наука и образование
14 декабря 2023 г. 10:08
Названа дата вступительного экзамена на государственную службу

17 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен на госслужбу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Как сообщает Report, экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10:45, к экзамену не допускаются.

Экзамен будет организован в 13 зданиях в Баку и Нахчыване. Для участия в экзамене зарегистрировано 3 213 кандидатов, в группе BA – 625, в группе BB - 2 588.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı keçiriləcək

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