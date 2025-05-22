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Названа дата тестового экзамена по приему на работу в школы Баку

Названа дата тестового экзамена по приему на работу в школы Баку Названа дата тестового экзамена по приему на работу в школы Баку
Наука и образование
22 мая 2025 г. 13:54
Названа дата тестового экзамена по приему на работу в школы Баку

Тестовый этап конкурса на должности заведующего библиотеки/библиотекаря, руководителя допризывной подготовки в общеобразовательных учреждениях, а также на должность заведующего хозяйством в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, пройдет 26-27 мая.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

В тестовом экзамене планируется участие 4 283 человек. Информация о месте и времени проведения экзамена будет отправлена кандидатам посредством SMS.

Кандидаты, набравшие 35 и более баллов, будут приглашены на этап собеседования.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məktəblərə işə qəbulla bağlı test imtahanının vaxtı açıqlanıb

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