Названа дата тестового экзамена по приему на работу в школы Баку

Названа дата тестового экзамена по приему на работу в школы Баку

Тестовый этап конкурса на должности заведующего библиотеки/библиотекаря, руководителя допризывной подготовки в общеобразовательных учреждениях, а также на должность заведующего хозяйством в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, пройдет 26-27 мая.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

В тестовом экзамене планируется участие 4 283 человек. Информация о месте и времени проведения экзамена будет отправлена кандидатам посредством SMS.

Кандидаты, набравшие 35 и более баллов, будут приглашены на этап собеседования.