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Названа дата проведения экзамена для докторантов

Названа дата проведения экзамена для докторантов 10 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам для соискателей, получающих образование или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.
Наука и образование
7 декабря 2023 г. 10:12
Названа дата проведения экзамена для докторантов

10 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам для соискателей, получающих образование или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

В экзамене примут участие 403 кандидата. Для сдачи экзамена по английскому языку зарегистрировались 394 человека, по французскому - 7 человек, по немецкому - 2 человека.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване, и начнется в 11:00.

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Версия на азербайджанском языке DİM dekabrın 10-da doktorantlar üçün imtahan keçirəcək

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