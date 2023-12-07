Названа дата проведения экзамена для докторантов

10 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам для соискателей, получающих образование или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

10 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам для соискателей, получающих образование или завершивших обучение в докторантуре, диссертантуре и адъюнктуре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

В экзамене примут участие 403 кандидата. Для сдачи экзамена по английскому языку зарегистрировались 394 человека, по французскому - 7 человек, по немецкому - 2 человека.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване, и начнется в 11:00.