Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана

С 10 августа стартует прием детей в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.

С 10 августа стартует прием детей в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.

Как передает Report, информацию распространило Министерство образования Азербайджана.

Процесс приема в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений будет проходить через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az .

Процесс онлайн-регистрации заявлений родителей (законных представителей) для приема детей в дошкольные подготовительные группы стартует 10 августа с 11:00, а процесс отбора школ – 12 августа с 11:00.

Процесс электронной регистрации в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений завершится 14 сентября в 18:00.