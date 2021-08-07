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Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана

Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана С 10 августа стартует прием детей в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.
Наука и образование
7 августа 2021 г. 16:12
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана

С 10 августа стартует прием детей в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений на 2021-2022 учебный год.

Как передает Report, информацию распространило Министерство образования Азербайджана.

Процесс приема в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений будет проходить через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

Процесс онлайн-регистрации заявлений родителей (законных представителей) для приема детей в дошкольные подготовительные группы стартует 10 августа с 11:00, а процесс отбора школ – 12 августа с 11:00.

Процесс электронной регистрации в дошкольные подготовительные группы государственных общеобразовательных учебных заведений завершится 14 сентября в 18:00.

Подробнее о приеме в дошкольные подготовительные группы на 2021-2022 учебный год можно узнать, перейдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbulun tarixi açıqlanıb

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