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Названа дата первого суперлуния в этом году

Названа дата первого суперлуния в этом году 19 августа жители Земли смогут наблюдать первое суперлуние в этом году.
Наука и образование
16 августа 2024 г. 18:20
Названа дата первого суперлуния в этом году

19 августа жители Земли смогут наблюдать первое суперлуние в этом году.

Как передает Report, об этом сообщила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси.

Это суперлуние называют "голубым", такое название связано с редким явлением, когда Луна действительно может казаться голубоватой из-за вулканической пыли в атмосфере после извержений.

Суперлунием называют момент, когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Луны и Земли. В этот момент спутник выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. 19 августа Луна взойдет в 19:41 по местному времени и будет видна до утра. В момент суперлуния расстояние между Землей и Луной составит всего 361 969 километров.

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