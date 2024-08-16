Названа дата первого суперлуния в этом году

19 августа жители Земли смогут наблюдать первое суперлуние в этом году.

19 августа жители Земли смогут наблюдать первое суперлуние в этом году.

Как передает Report, об этом сообщила Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси.

Это суперлуние называют "голубым", такое название связано с редким явлением, когда Луна действительно может казаться голубоватой из-за вулканической пыли в атмосфере после извержений.

Суперлунием называют момент, когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Луны и Земли. В этот момент спутник выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. 19 августа Луна взойдет в 19:41 по местному времени и будет видна до утра. В момент суперлуния расстояние между Землей и Луной составит всего 361 969 километров.