Названа дата I этапа экзамена для поступления в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 4 мая первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, первая попытка).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 4 мая первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, первая попытка).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

В экзамене примут участие 1 448 кандидатов, из них 1 109 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, а 339 человек - на русском. 261 человек является выпускниками текущего года, 649 человек - предыдущих лет, 538 человек - студенты, которые окончат обучение в последующие годы, 12 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен будет проводиться в Баку и Нахчыване.