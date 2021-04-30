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Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для учащихся IX и XI классов

Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для учащихся IX и XI классов Результат экзамена будет вписан в аттестат учащегося
Наука и образование
30 апреля 2021 г. 12:25
Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для учащихся IX и XI классов
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Государственный экзаменационный центр проведет 20 мая тестовый экзамен по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, обучение в которых ведется не на азербайджанском языке.

Как сообщили Report в центре, для участия в экзамене регистрация не требуется.

За 1 неделю до экзамена студенты должны распечатать "Пропускной лист на экзамен" на сайте ГЭЦ. На листе имеется информация о месте проведения (город, район, здание, зал и т.д.) экзамена, время явки на экзамен и др.

На экзаменах учащимся предлагаются 30 закрытых тестовых задания. Неправильные ответы не влияют на результат. Участники экзамена могут в целом набрать 100 баллов. Результат экзамена будет вписан в аттестат учащегося.

Для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения 50 баллов считаются приемлемыми для абитуриентов.

Экзамен продлится 45 минут.

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Версия на азербайджанском языке IX və XI sinif şagirdləri üçün "Azərbaycan dili" imtahanının tarixi müəyyənləşib

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