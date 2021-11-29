Обнародована численность населения Карабахского экономического района

12:02

"В начале прошлого года численность населения Карабахского экономического района составляла 900,3 тыс.(8,94% от общей численности населения страны) человек".

Как передает Report, об этом сказал гендиректор Института географии им. академика Г.А.Алиева НАНА Закир Эминов.

Ученый огласил результаты исследования на тему "Приоритетные направления демографического развития и перезаселения Карабахского экономического района", отметив, что по причине естественного прироста в связи с преобладанием на территории сельского населения после 1979 года рост населения (167,1%) значительно превышал показатель по стране: "Наибольший прирост населения наблюдался в Агдамском районе (91,0 тыс. человек), наименьший – в Ходжавендском районе. В 2019 году коэффициент рождаемости в Карабахском экономическом районе составил 12,9 по отношению к 14,3 в среднем по стране, а коэффициент естественного прироста составил 8,0 и 8,7 соответственно. С точки зрения расположения сел по высотным поясам, самыми высокими селами считаются села Турабхан (2000 м) и Пашалар (1780 м) Шушинского района".