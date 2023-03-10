Назван регион Азербайджана с наибольшей сейсмоактивностью

В Баку не проходят линии разломов.

В Баку не проходят линии разломов.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли, говоря о современных сейсмодинамических условиях Азербайджана в Бакинском государственном университете.

По его словам, линии разломов проходят через Каспийское море.

Он добавил, что в 2021 году в Азербайджане и прилегающих территориях было зарегистрировано более 7000 подземных толчков, а за прошлый год - около 3000: "В период с начала этого года по 7 марта южная зона была наиболее сейсмоактивной".