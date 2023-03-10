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Назван регион Азербайджана с наибольшей сейсмоактивностью

Назван регион Азербайджана с наибольшей сейсмоактивностью В Баку не проходят линии разломов.
Наука и образование
10 марта 2023 г. 11:33
Назван регион Азербайджана с наибольшей сейсмоактивностью

В Баку не проходят линии разломов.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли, говоря о современных сейсмодинамических условиях Азербайджана в Бакинском государственном университете.

По его словам, линии разломов проходят через Каспийское море.

Он добавил, что в 2021 году в Азербайджане и прилегающих территориях было зарегистрировано более 7000 подземных толчков, а за прошлый год - около 3000: "В период с начала этого года по 7 марта южная зона была наиболее сейсмоактивной".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il zəlzələ ocaqlarının daha çox aktiv olduğu bölgə açıqlanıb

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