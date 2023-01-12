Назван прогресс по строящимся в Карабахе и Восточном Зангезуре школам

Обнародована последняя ситуация со школами, которые строятся или будут построены на освобожденных от оккупации территориях.

Обнародован прогресс по строительству школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования Фархан Алиев.

Заместитель начальника напомнил, что в прошлом году школа поселка Суговушан Тертерского района была капитально отремонтирована, учебное заведение не сдано в эксплуатацию, но готово к открытию.

Алиев сообщил, что в настоящее время в Шуше построена школа №1 на 960 мест, в городе Агдаме – школа №1 на 960 мест. Он отметил, что оба учебных заведения планируется сдать в сентябре этого года.

Кроме того, по его словам, правительством Узбекистана в Физули строится школа на 960 мест. В Джебраиле по инициативе местного спонсора также строится школа на 960 мест. Он отметил, что школу в Физули также планируется сдать в сентябре этого года.

Представитель министерства добавил, что ведутся работы по проектированию Физулинской школы профобразования, школы на 960 мест в Кельбаджаре, школы на 960 мест в Зангилане, Шушинской реальной школы: "Также начат капитальный ремонт школы № 2 и Забух-Лачынской школы в Лачыне. Их также планируется сдать в сентябре этого года".