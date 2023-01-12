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Назван прогресс по строящимся в Карабахе и Восточном Зангезуре школам

Назван прогресс по строящимся в Карабахе и Восточном Зангезуре школам Обнародована последняя ситуация со школами, которые строятся или будут построены на освобожденных от оккупации территориях.
Наука и образование
12 января 2023 г. 15:03
Назван прогресс по строящимся в Карабахе и Восточном Зангезуре школам

Обнародован прогресс по строительству школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования Фархан Алиев.

Заместитель начальника напомнил, что в прошлом году школа поселка Суговушан Тертерского района была капитально отремонтирована, учебное заведение не сдано в эксплуатацию, но готово к открытию.

Алиев сообщил, что в настоящее время в Шуше построена школа №1 на 960 мест, в городе Агдаме – школа №1 на 960 мест. Он отметил, что оба учебных заведения планируется сдать в сентябре этого года.

Кроме того, по его словам, правительством Узбекистана в Физули строится школа на 960 мест. В Джебраиле по инициативе местного спонсора также строится школа на 960 мест. Он отметил, что школу в Физули также планируется сдать в сентябре этого года.

Представитель министерства добавил, что ведутся работы по проектированию Физулинской школы профобразования, школы на 960 мест в Кельбаджаре, школы на 960 мест в Зангилане, Шушинской реальной школы: "Также начат капитальный ремонт школы № 2 и Забух-Лачынской школы в Лачыне. Их также планируется сдать в сентябре этого года".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda inşa edilən məktəblərlə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

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