Назван прогресс по строящимся в Карабахе и Восточном Зангезуре школам

Обнародован прогресс по строительству школ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника управления капитального строительства и снабжения Министерства науки и образования Фархан Алиев.
Заместитель начальника напомнил, что в прошлом году школа поселка Суговушан Тертерского района была капитально отремонтирована, учебное заведение не сдано в эксплуатацию, но готово к открытию.
Алиев сообщил, что в настоящее время в Шуше построена школа №1 на 960 мест, в городе Агдаме – школа №1 на 960 мест. Он отметил, что оба учебных заведения планируется сдать в сентябре этого года.
Кроме того, по его словам, правительством Узбекистана в Физули строится школа на 960 мест. В Джебраиле по инициативе местного спонсора также строится школа на 960 мест. Он отметил, что школу в Физули также планируется сдать в сентябре этого года.
Представитель министерства добавил, что ведутся работы по проектированию Физулинской школы профобразования, школы на 960 мест в Кельбаджаре, школы на 960 мест в Зангилане, Шушинской реальной школы: "Также начат капитальный ремонт школы № 2 и Забух-Лачынской школы в Лачыне. Их также планируется сдать в сентябре этого года".