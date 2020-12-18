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Назван главный научный прорыв этого года

Назван главный научный прорыв этого года Разработка вакцин против коронавируса назвали самым важным научным прорывом уходящего года
Наука и образование
18 декабря 2020 г. 10:16
Назван главный научный прорыв этого года

Журнал Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на этот журнал,

По версии американского издания, препараты "разработали и испытали с рекордной скоростью" в разных странах мира.

"Слияние сил привело науку от нуля к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", — написало издание.

Тем не менее, автор материала выразил мнение, что количества доз вакцин будет недостаточно даже для самых богатых стран мира, по крайней мере, до весны.

Также издание отметило, что сомнение в препаратах, производственные проблемы и сбои в цепочках поставок могут помешать проведению всеобщего вакцинирования. Также проблемы могут возникнуть из-за мутаций коронавирусной инфекции.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin başlıca elmi nailiyyəti açıqlandı
Версия на английском языке Science's 2020 Breakthrough of the Year: Effective vaccines against COVID-19

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