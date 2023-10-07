О нас

Назначены заместители директора Госагентства по дошкольному образованию

Назначены заместители директора Госагентства по дошкольному образованию Назначены заместители директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.
Наука и образование
7 октября 2023 г. 15:48
Назначены заместители директора Госагентства по дошкольному образованию

Назначены заместители директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Так, начальник Управления образования по городу Баку Мехрибан Велиева, заместитель руководителя аппарата Министерства науки и образования Нармина Гусейнова, заместитель начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства Орхан Аббасов, назначены заместителями директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию..

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə direktor müavinləri təyin olunub

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi