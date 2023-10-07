Назначены заместители директора Госагентства по дошкольному образованию

Назначены заместители директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Назначены заместители директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Так, начальник Управления образования по городу Баку Мехрибан Велиева, заместитель руководителя аппарата Министерства науки и образования Нармина Гусейнова, заместитель начальника отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства Орхан Аббасов, назначены заместителями директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию..