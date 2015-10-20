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    Назначены судьи в Бакинский и Гянджинский апелляционные суды

    Милли Меджлис принял соответствующее решение

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Назначены судьи в Бакинский и Гянджинский апелляционные суды.

    Как сообщает Report, в связи с этим принято решение на заседании Милли Меджлиса, проводимом 20 октября. 

    Решением парламента Намиг Джафаров, Санан Гаджиев и Абидин Гусейнов назначены судьями в Бакинский апелляционный суд, а Азад Байрамов - судьей в Гянджинский апелляционный суд.

    В настоящее время они также являются судьями в Бакинском и Гянджинском апелляционных судах. Срок их полномочий истекает 26 октября. 

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