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Назначен пресс-секретарь Карабахского университета

Назначен пресс-секретарь Карабахского университета Назначен заведующий отделом по связям с общественностью Карабахского университета.
Наука и образование
8 июля 2024 г. 17:30
Назначен пресс-секретарь Карабахского университета

Назначен заведующий отделом по связям с общественностью Карабахского университета.

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу ректора вуза Шахина Байрамова, на указанную должность назначена Айтен Гулиева.

А.Гулиева начала трудовую деятельность в 2008 году в Бакинском славянском университете. В 2013-2021 годах работала в Министерстве науки и образования, в 2021-2024 годах являлась начальником отдела информации и человеческих ресурсов Агентства по обеспечению качества в образовании. За период работы также отвечала за связи с общественностью агентства.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetinə mətbuat katibi təyin edilib

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