Назначен пресс-секретарь Карабахского университета

Назначен заведующий отделом по связям с общественностью Карабахского университета.

Назначен заведующий отделом по связям с общественностью Карабахского университета.

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу ректора вуза Шахина Байрамова, на указанную должность назначена Айтен Гулиева.

А.Гулиева начала трудовую деятельность в 2008 году в Бакинском славянском университете. В 2013-2021 годах работала в Министерстве науки и образования, в 2021-2024 годах являлась начальником отдела информации и человеческих ресурсов Агентства по обеспечению качества в образовании. За период работы также отвечала за связи с общественностью агентства.