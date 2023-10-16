Назначен новый замминистра образования Нахчыванской АР

Эльхан Наджафов назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Эльхан Наджафов назначен заместителем министра образования Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно распоряжению, Эльхан Наджафов также будет временно исполнять обязанности министра образования Нахчыванской Автономной Республики. Сегодня он был представлен коллективу.

Отметим, что Наджафов Эльхан Таргулу оглу, родившийся в 1982 году в селе Нехрам Бабекского района, до этого назначения работал начальником Лянкяран-Астаринского регионального управления образования.

Напомним, что министр образования Нахчыванской Автономной Республики Рахман Мамедов в прошлом месяце был освобожден от занимаемой должности.