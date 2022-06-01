Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии

Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана.

Назначен новый заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана.

Как передает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, доктор физических наук, доцент Сакин Джаббаров назначен заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии.

Отметим, что Сакин Хамид оглу Джаббаров родился 30 августа 1983 года в селе Дадали Хачмазского района.

Окончил Бакинский государственный университет. Работал на кафедре общей физики Азербайджанского государственного педагогического университета. Был главным редактором журнала Advanced Physical Research. Также работал на должности ведущего научного работника в Институте проблем радиации НАНА.