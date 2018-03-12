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    Назначен новый проректор в Лянкяранский государственный университет

    Кямран Казымов назначен на должность проректора по социальным вопросам

    Лянкяран. 12 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый проректор в Лянкяранский государственный университет.

    Как сообщает Южное бюро Report, заведующий кафедрой иностранных языков, доцент Кямран Кязымов назначен на должность проректора по социальным вопросам.

    Кязымов Кямран Шахверен оглы родился 8 марта 1961 года в селе Юхары Нюведи в Лянкяранском районе. В 1994 году окончил Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова (БСУ).

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