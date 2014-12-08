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    Назначен новый начальник отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти

    Зейнаб Кязимова уже приступила к деятельности в БВШН

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ На должность начальника отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти назначена Зейнаб Кязимова. Как сообщает Report cо ссылкой на БВШН, до этого З.Кязимова занимала должность главы департамента по связям с общественностью Азербайджанского университета языков. 

    Напомним, что бывший начальник отдела по связям с общественностью БВШН Кямаля Пашаева отправилась в Турцию для продолжения образования в докторантуре. 

    Отметим, что Зейнаб Кязимова уже приступила к деятельности в БВШН.

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