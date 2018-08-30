Назначен новый начальник Территориального расчетного центра №7 минобразования

30 августа, 2018 15:16

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник Территориального расчетного центра №7 министерства образования. Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, Вугар Юсиф оглу Мурадов назначен новым начальником Территориального расчетного центра №7. Отметим, что Территориальный расчетный центр №7 министерства образования расположен в Шамкирском районе. Напомним, что В.Мурадов с 2005 по 2018 годы работал заведующим сектором, главным бухгалтером в Аппарате главы Исполнительной власти Шамкирского района.