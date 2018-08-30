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    Назначен новый начальник Территориального расчетного центра №7 минобразования

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник Территориального расчетного центра №7 министерства образования.

    Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

    Согласно приказу, Вугар Юсиф оглу Мурадов назначен новым начальником Территориального расчетного центра №7.

    Отметим, что Территориальный расчетный центр №7 министерства образования расположен в Шамкирском районе.

    Напомним, что В.Мурадов с 2005 по 2018 годы работал заведующим сектором, главным бухгалтером в Аппарате главы Исполнительной власти Шамкирского района.

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