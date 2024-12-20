Назначен новый директор школы в Агалы

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В общеобразовательную школу села Агалы Зангиланского района назначен новый директор.

Согласно полученной Report информации, соответствующим приказом директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багирова на эту должность назначен Нифталиев Азер Ализамин оглу.

Данную информацию в ответ на запрос Report подтвердили в Восточно-Зангезурском региональном управлении образования.

Отметим, ранее А.Нифталиев работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательной школе №10 Зангиланского района.