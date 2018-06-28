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    Назначен новый директор представительства British Council в Азербайджане

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    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов принял директора представительства British Council в Азербайджане Элизабет Уайт в связи с завершением срока ее полномочий в нашей стране, и нового директора Самр Шаха.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече было обсуждено нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних связей. 

    Министр высоко оценил деятельность Элизабет Уайт в Азербайджане, поблагодарив ее за работу. За особые заслуги в развитии азербайджано-британских связей в области образования Э.Уайт был вручен Почетный диплом министерства.

    Министр пожелал Самр Шаху и Элизабет Уайт успехов в дальнейшей деятельности.

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