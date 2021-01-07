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Назначен новый директор Института образования

Назначен новый директор Института образования Приказ в связи с этим подписал министр образования Эмин Амруллаев
Наука и образование
7 января 2021 г. 11:56
Назначен новый директор Института образования

Назначен новый директор Института образования, подведомственного Министерству образования Азербайджана.

Как передает Report, приказ в связи с этим подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, Руфат Азизов назначен директором Института образования.

Министр образования Э.Амруллаев представит сегодня Р.Азизова коллективу института.

Руфат Азизов в 2003 году получил степень бакалавра по специальности "химия" в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, в 2017 году – окончил магистратуру по специальности "организация и управление бизнесом" в Университете АДА.

В 2007 году получил ученую степень доктора философии химических наук.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil İnstitutuna yeni direktor təyin edilib

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