Назначен новый директор Института образования

Приказ в связи с этим подписал министр образования Эмин Амруллаев

Назначен новый директор Института образования, подведомственного Министерству образования Азербайджана.

Как передает Report, приказ в связи с этим подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, Руфат Азизов назначен директором Института образования.

Министр образования Э.Амруллаев представит сегодня Р.Азизова коллективу института.

Руфат Азизов в 2003 году получил степень бакалавра по специальности "химия" в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, в 2017 году – окончил магистратуру по специальности "организация и управление бизнесом" в Университете АДА.

В 2007 году получил ученую степень доктора философии химических наук.