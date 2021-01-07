Назначен новый директор Института образования, подведомственного Министерству образования Азербайджана.
Как передает Report, приказ в связи с этим подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Согласно приказу, Руфат Азизов назначен директором Института образования.
Министр образования Э.Амруллаев представит сегодня Р.Азизова коллективу института.
Руфат Азизов в 2003 году получил степень бакалавра по специальности "химия" в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, в 2017 году – окончил магистратуру по специальности "организация и управление бизнесом" в Университете АДА.
В 2007 году получил ученую степень доктора философии химических наук.