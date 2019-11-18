Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью БВШН

Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Как сообщили Report в Высшей школе, Замира Адилова была назначена на эту должность в соответствии с приказом ректора БВШН Эльмара Гасымова.

Она приступила к исполнению своих должностных обязанностей 14 ноября 2019 года.

Выпускница факультета журналистики Бакинского государственного университета З.Адилова начала свою трудовую деятельность в газете "525". Затем З.Адилова долгое время проработала в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), где она несла ответственность за организацию связей с общественностью.

С 2015 года З.Адилова работала менеджером по связям МТСВТ с общественностью.

В период своей трудовой деятельности на этой должности З. Адилова неоднократно награждалась почетными грамотами за свой вклад в развитие ИКТ и прессы. З.Адилова является победителем конкурса "Журналист информационного общества".