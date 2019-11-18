 Наверх

Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью БВШН

Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью БВШН

Назначен новый руководитель отдела связей с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН). 

Как сообщили Report в Высшей школе, Замира Адилова была назначена на эту должность в соответствии с приказом ректора БВШН Эльмара Гасымова

Она приступила к исполнению своих должностных обязанностей 14 ноября 2019 года.

Выпускница факультета журналистики Бакинского государственного университета З.Адилова начала свою трудовую деятельность в газете "525". Затем З.Адилова долгое время проработала в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), где она несла ответственность за организацию связей с общественностью.

С 2015 года З.Адилова работала менеджером по связям МТСВТ с общественностью.

В период своей трудовой деятельности на этой должности З. Адилова неоднократно награждалась почетными грамотами за свой вклад в развитие ИКТ и прессы. З.Адилова является победителем конкурса "Журналист информационного общества".

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!