Наука Азербайджана понесла тяжелую утрату

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату.

Как сообщает западное бюро Report, на 76 году жизни скончался Заслуженный учитель Азербайджанской Республики, доктор философии по педагогике, доцент Сабир Байрам оглу Оруджев, которому принадлежат исключительные заслуги в формировании сферы образования и просвещения в Гяндже.

Сабир Байрам оглу Оруджев родился в 1941 году в Ведибасарском районе Западного Азербайджана.

В 1948 году, в результате депортации азербайджанцев из Армении вместе с семьей поселился в селе Колайыр Самухского района.

Среднее образование получил в средней школе села Колайыр (1948-1959), высшее образование на факультете педагогики и методики начального образования АГПУ (1959-1963).

Защитил диссертацию на тему “Патриотическое воспитание школьников в годы Великой Отечественной войны" и получил ученую степень кандидата педагогических наук.

Работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, заведующим, проректором по воспитательной работе, ответственным секретарем кафедры педагогики Гянджинского государственного университета, деканом факультета педагогики. Является автором 10 книг и брошюр, методических рекомендаций и около 100 научных статей.