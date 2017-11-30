Наследный принц малазийского штата Перлис побывал в БВШН

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Наследный принц малазийского штата Перлис, ректор Университета Малайзии Перлис (UniMap) Туанку Сайед Файзуддин Путра и возглавляемая им делегация преподавателей и студентов университета стали гостями Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Как сообщили Report в БВШН, в новом кампусе вуза гостей приветствовал ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, после чего состоялась официальная встреча. Его Королевское Высочество Туанку Сайед Файзуддин Путра представил членов малазийской делегации и рассказал о деятельности возглавляемого им университета. Сообщив, что здесь учатся свыше тысячи иностранных студентов из 34 стран мира, высокий гость сказал, что будет рад видеть среди них и студентов БВШН.

Ректор Высшей школы Эльмар Гасымов подробно проинформировал наследного принца Перлис об истории создания, основных направлениях деятельности и главных достижениях вуза. Он остановился на перспективах развития сотрудничества БВШН с университетом UniMap, в том числе в области обмена студентами и в рамках программы UniMap "Mobility Program".

В зале заседаний Ученого совета прошла расширенная встреча ректоров с участием представителей обоих вузов, на которой состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Малайзией в области образования. Демонстрация фильма об университете UniMap помогла преподавателям и студентам БВШН больше узнать о его деятельности, а затем наследный принц Туанку Сайед Файзуддин Путра ответил на интересующие их вопросы. В ходе встречи студенты двух вузов получили также возможность пообщаться в неформальной обстановке.

В заключение ректор Высшей школы Эльмар Гасымов поблагодарил Его Королевское Высочество Туанку Сайеда Файзуддина Путра за визит и вручил ему Диплом Почетного Гостя Бакинской Высшей школы нефти.