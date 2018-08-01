NASA запускают зонд для исследования Солнца

© NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили на ракету-носитель автоматическую межпланетную станцию, предназначенную для исследования Солнца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге для журналистов координатор этого проекта NASA Никола Фокс.

Стартовое окно для запуска станции открывается 11 августа. Закрывается оно 19 августа. Дата старта несколько раз сдвигалась за последние недели, в том числе для дополнительного тестирования программного обеспечения систем зонда.