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NASA сообщило о приближении к Земле астероида

NASA сообщило о приближении к Земле астероида Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 12 мая 2023 года вблизи Земли пролетит астероид 2023 HT4.
Наука и образование
9 мая 2023 г. 05:37
NASA сообщило о приближении к Земле астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 12 мая 2023 года вблизи Земли пролетит астероид 2023 HT4.

Как передает Report, информацию распространила Лаборатория реактивного движения NASA.

Длина небесного тела составляет 76 метров.

Астероид пролетит на расстоянии около 6,08 млн км от Земли. Он движется со скоростью более 32 тыс. км в час.

Специалисты NASA обычно предоставляют статус потенциально опасных астрономическим объектам, если они приближаются к Земле на расстояние менее чем 7,5 млн км, а диаметр небесного тела превышает 100-150 м. Подобные тела могут вызвать значительные разрушения на суше или цунами в случае падения в океан.

Поскольку астероид 2023 NT4 не соответствует обоим критериям одновременно, он не считается потенциально опасным.

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