NASA сообщило о приближении к Земле астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 12 мая 2023 года вблизи Земли пролетит астероид 2023 HT4.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 12 мая 2023 года вблизи Земли пролетит астероид 2023 HT4.

Как передает Report , информацию распространила Лаборатория реактивного движения NASA.

Длина небесного тела составляет 76 метров.

Астероид пролетит на расстоянии около 6,08 млн км от Земли. Он движется со скоростью более 32 тыс. км в час.

Специалисты NASA обычно предоставляют статус потенциально опасных астрономическим объектам, если они приближаются к Земле на расстояние менее чем 7,5 млн км, а диаметр небесного тела превышает 100-150 м. Подобные тела могут вызвать значительные разрушения на суше или цунами в случае падения в океан.

Поскольку астероид 2023 NT4 не соответствует обоим критериям одновременно, он не считается потенциально опасным.