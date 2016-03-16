НАСА подожжет грузовой модуль МКС ради науки

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Космическое агентство НАСА подожжет на орбите непилотируемый летательный аппарат чтобы изучить свойства крупных пожаров в космосе. О планируемом эксперименте, получившем название Saffire, объявлено на официальном сайте организации, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Эксперимент проведут внутри одного из модулей грузовой капсулы ATK Cygnus, после того как она доставит астронавтам на МКС очередной груз с продовольствием и запасами.

На обратном пути на Землю ученые подожгут внутри модуля кусок сделанного из стекловаты и хлопка полотна. Модуль будет оборудован сенсорами, которые в ходе эксперимента замерят все параметры пожара - температуру, скорость распространения и объем пламени.

Полет модуля на МКС запланирован на 23 марта.

"Saffire будет самым большим рукотворным космическим пожаром в истории. Сейчас у нас есть возможность проводить эксперименты с возгоранием в микрогравитационных условиях МКС, но только в маленьком масштабе. Saffire позволит нам сжечь более крупные фрагменты материала, не подвергая опасности жизни экипажа", - объясняет менеджер проекта Saffire Гарри Раф.

Изучение крупного пожара в космосе будет полезно также с точки зрения проблем пожарной безопасности на космических кораблях, добавляет Раф.

Ученые ожидают, что капсула будет полностью уничтожена при вхождении в атмосферу Земли после эксперимента.