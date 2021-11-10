NASA перенесла сроки полетов на Луну до 2025 года

Полет американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года.

Полет американских астронавтов на Луну откладывается до 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон связал это с техническими причинами.

"Цель администрации Трампа высадить людей [на Луну] в 2024 году не имела под собой оснований с точки зрения технической выполнимости", - заявил Нельсон на брифинге.

Одной из основных причин задержки реализации программы "Артемида" является судебное разбирательство между компанией Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска, которое длится почти семь месяцев.

Ранее ожидалось, что NASA предоставит контракты двум компаниям. Однако Конгресс США выделил недостаточно средств, и сделку заключили только с командой Маска. В связи с этим Blue Origin подала иск. Представители компании утверждали, что NASA несправедливо заключило с SpaceX контракт на 2,9 млрд долларов США в апреле на проведение первых двух миссий на Луну. Утверждалось, что предложение компании Маска игнорирует проведение анализа готовности к полету, который, согласно условиям тендера, должен проводиться перед каждым запуском в рамках программы HLS.