НАСА отправит миссию к астероиду Психея

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует 5 октября отправить миссию к металлическому астероиду Психея (Psyche).

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует 5 октября отправить миссию к металлическому астероиду Психея (Psyche).

Как сообщает Report , об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель миссии Генри Стоун.

"Мы считаем дни. Команда более чем готова отправить этот космический корабль в путешествие, и это очень интересно", - сказал он.

Ракета-носитель Falcon Heavy с научным зондом будет запущен с мыса Канаверал (Космический центр Кеннеди), штат Флорида.

Планируется, что во время своей работы на орбите астероида зонд будет не только фотографировать, но измерять магнитосферу и собирать другие данные.

По словам руководителя отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз, полет к Психее станет первой попыткой землян изучить космическое тело, которое, как считается сейчас, по большей части имеет металлическую поверхность.

Как ожидается, на преодоление расстояния от Земли до астероида зонду потребуется шесть лет.