О нас

НАСА отправит миссию к астероиду Психея

НАСА отправит миссию к астероиду Психея Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует 5 октября отправить миссию к металлическому астероиду Психея (Psyche).
Наука и образование
7 сентября 2023 г. 02:43
НАСА отправит миссию к астероиду Психея

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) планирует 5 октября отправить миссию к металлическому астероиду Психея (Psyche).

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель миссии Генри Стоун.

"Мы считаем дни. Команда более чем готова отправить этот космический корабль в путешествие, и это очень интересно", - сказал он.

Ракета-носитель Falcon Heavy с научным зондом будет запущен с мыса Канаверал (Космический центр Кеннеди), штат Флорида.

Планируется, что во время своей работы на орбите астероида зонд будет не только фотографировать, но измерять магнитосферу и собирать другие данные.

По словам руководителя отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз, полет к Психее станет первой попыткой землян изучить космическое тело, которое, как считается сейчас, по большей части имеет металлическую поверхность.

Как ожидается, на преодоление расстояния от Земли до астероида зонду потребуется шесть лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NASA Sayki asteroidinə missiya göndərəcək

Самое читаемое

На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi