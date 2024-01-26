NASA объявило о завершении вертолетной миссии на Марсе

Миниатюрный вертолет-робот Ingenuity, который в 2021 году стал первым летательным аппаратом, достигшим полета на другой планете, больше не может летать, завершив миссию на Марсе, которая длилась гораздо дольше, чем планировалось изначально.

Миниатюрный вертолет-робот Ingenuity, который в 2021 году стал первым летательным аппаратом, достигшим полета на другой планете, больше не может летать, завершив миссию на Марсе, которая длилась гораздо дольше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"С горечью я должен объявить, что Ingenuity, "маленький вертолет, который мог" - а он все время говорил: "Я думаю, я могу, я думаю, я могу" - совершил свой последний полет на Марс", - сказал администратор NASA Билл Нельсон в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Американское космическое агентство сообщило, что во время предпоследнего полета Ingenuity совершил "аварийную посадку". Во время последнего полета 18 января аппарат потерял связь с Perseverance, ровером, с которого Ingenuity отправился в 2021 году, когда он пролетал на высоте около 1 м над землей, спускаясь для посадки, добавили в NASA.

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA восстановили контакт с Ingenuity на следующий день, а снимки, сделанные несколько дней спустя, показали повреждение одной из лопастей ротора из углеродного волокна, сообщили в космическом агентстве. На опубликованном NASA снимке, сделанном бортовой камерой Ingenuity, запечатлена тень самолета на марсианской поверхности, на которой видно, что одна из лопастей его ротора сломана.

"Мы изучаем возможность того, что лопасть ударилась о землю", - сказал Нельсон.