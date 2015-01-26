​Наргиз Пашаева удостоена диплома почетного профессора Московского госуниверситета

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Член-корреспондент НАНА, доктор филологических наук Наргиз Пашаева удостоена диплома почетного профессора МГУ.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, Наргиз Пашаева удостоена этого диплома за создание и развитие Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова и за плодотворное сотрудничество с этим передовым вузом России.

Почетный диплом профессору Н.Пашаевой был вручен 26 января в Москве на торжественном заседании, посвященном 260-летнему юбилею МГУ.