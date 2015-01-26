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    ​Наргиз Пашаева удостоена диплома почетного профессора Московского госуниверситета

    Почетный диплом вручен на торжественной церемонии, посвященной 260-летнему юбилею МГУ

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Член-корреспондент НАНА, доктор филологических наук Наргиз Пашаева удостоена диплома почетного профессора МГУ.

    Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, Наргиз Пашаева удостоена этого диплома за создание и развитие Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова и за плодотворное сотрудничество с этим передовым вузом России.

    Почетный диплом профессору Н.Пашаевой был вручен 26 января  в Москве на торжественном заседании, посвященном 260-летнему юбилею МГУ. 

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