НАНА: В связи с погодными условиями невозможно добраться до места извержения вулкана в Гаджигабуле

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В связи с погодными условиями в Азербайджане невозможно добраться до места извержения вулкана в Гаджигабуле.

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель отдела "Грязевой вулканизм" Института геологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Адиль Алиев.

Он отметил, что после нормализации погоды на место извержения вулкана отправится рабочая группа института: "Через 1-2 дня на место отправятся специалисты и проведут исследования".

Профессор заявил, что в настоящее время точных данных о вулкане нет: "Следует ждать результатов исследований".

Отметим, что в ночь с 25 на 26 января на территории Гаджигабульского района было зарегистрировано извержение вулкана, которое продолжается в настоящее время.

Извержение вулкана было зарегистрировано в 20 км от районного центра, на горе Каламаддин, расположенной на территории села Удулу. Извержение вулкана охватывало территорию в 200 кв. м, высота составила около 20 м.