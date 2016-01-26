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    НАНА: В связи с погодными условиями невозможно добраться до места извержения вулкана в Гаджигабуле

    Через 1-2 дня на место отправятся специалисты и проведут исследования

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В связи с погодными условиями в Азербайджане невозможно добраться до места извержения вулкана в Гаджигабуле.

    Об этом в заявлении Report сообщил руководитель отдела "Грязевой вулканизм" Института геологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Адиль Алиев. 

    Он отметил, что после нормализации погоды на место извержения вулкана отправится рабочая группа института: "Через 1-2 дня на место отправятся специалисты и проведут исследования".

    Профессор заявил, что в настоящее время точных данных о вулкане нет: "Следует ждать результатов исследований". 

    Отметим, что в ночь с 25 на 26 января на территории Гаджигабульского района было зарегистрировано извержение вулкана, которое продолжается в настоящее время. 

    Извержение вулкана было зарегистрировано в 20 км от районного центра, на горе Каламаддин, расположенной на территории села Удулу. Извержение вулкана охватывало территорию в 200 кв. м, высота составила около 20 м. 

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