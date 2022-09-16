НАНА: В Шуше территории уничтоженных оккупантами лесов заросли кустарниками

В низкогорных и предгорных районах города Шуша на территории лесов, уничтоженных некогда захватчиками, наблюдалось развитие лугов и ксерофитных кустарников.

В низкогорных и предгорных районах города Шуша на территории лесов, уничтоженных некогда захватчиками, наблюдалось развитие лугов и ксерофитных кустарников.

Как передает Report, об этом сообщает Институт ботаники НАНА.

С участием генерального директора Института ботаники Сайяры Ибадуллаевой, ведущих научных сотрудников Лаборатории этноботаники Эльмана Юсифова и Нури Мовсумовой на прилегающих территориях города Шуша и Физулинского района, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана, была проведена предварительная ботаническая экспедиция.

Целью экспедиции была оценка биологического разнообразия города Шуши и прилегающих территорий, оккупированных Арменией в течение почти 30 лет, включая оценку ущерба, нанесенного растительности оккупантами, мониторинг текущей флористической ситуации, а также поиск видов, подлежащих включению в III издание "Красной книги" Азербайджана, определение ареала и лимитирующих факторов, наблюдение за тенденций развития особей внутри популяций.

В ходе экспедиции окрестности города Шуша, Джидырдюзю, Дашалты и Топхана были обследованы с участием сотрудников ANAMA. На территории была изучена лесная, луговая растительность вокруг леса, скалистая растительность. В низкогорных и предгорных районах региона на территории лесов, уничтоженных некогда захватчиками, наблюдалось развитие лугов и ксерофитных кустарников. Данные GPS образцов растений, собранных на исследуемых территориях, были зафиксированы и гербаризированы на месте. Были определены места расположения геофитных растений, которые некогда были собраны с территории и до сих пор хранятся в гербарном фонде Института ботаники.

Отметим, что в настоящее время государств принимает важные меры по развитию аграрной сферы на освобожденных от оккупации землях.