НАНА: В ближайшие дни примут решение по устранению возникшей в связи с квартирным вопросом проблемы

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Президиуме Национальной академии наук Азербайджана проведена встреча с группой недовольных квартирным вопросом граждан.

Как сообщили Report в пресс-службе НАНА, на вопросы обратившихся граждан ответили, внесли ясность в непонятные моменты.

На встрече вынесли предложение ликвидировать или частично изменить состав комиссии, созданной в связи с переселением научных работников из общежития НАНА в здание, построенное на основе договора между Академией и ООО "Еврострой-С" от 14 ноября 2012 года. В связи с этим руководство НАНА в ближайшие дни примет решение.

Кроме того, с соответствующими руководящими органами страны продолжаются переговоры для строительства жилых домов с целью улучшения социального положения научных работников НАНА, особенно молодых ученых.