НАНА: В Азербайджане завершены работы по совершенствованию БПЛА

В Азербайджане завершены работы по совершенствованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В Азербайджане завершены работы по совершенствованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Report, в Парке высоких технологий с февраля 2022 года стартовал проект по научно-исследовательским и экспериментальным работам с целью обеспечения стабильного перемещения БПЛА в условиях неработоспособности различных управленческих команд и системы GPS, а также для разработки системы стабилизации БПЛА.

К реализации проекта привлечены 8 инженеров, экономистов и специалистов в области информационных технологий.

Основные работы в рамках проекта включают разработку системы стабилизации, системы дистанционного управления и алгоритма самоконтроля летательного аппарата при потере связи GPS и управления, а также применение полностью разработанной модели в системах наблюдения, спектрального анализа, радиоэкологического мониторинга, картографирования и других военных и гражданских проектах.

Отметим, что реализация подобных проектов призвана повысить сотрудничество со странами, являющимися передовыми в этой области, сыграть большую роль в развитии технологий в Азербайджане и подготовке специалистов.