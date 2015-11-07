НАНА утвердила список имен для новорожденных в Азербайджане

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президиум Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) утвердил список имен для новорожденных.

Об этом Report сообщила заместитель председателя терминологической комиссии при Кабинете министров, доктор филологических наук, профессор Саялы Садыгова.

Она отметила, что список имен также рассмотрела и утвердила языковая комиссия НАНА: "Список передан в министерство юстиции. Из него исключили смешные, непонятные имена. Однако не запрещается называть детей именами, не входящими в список, так как система имен постоянно развивается благодаря народному творчеству".

По словам С.Садыговой, в терминологическую комиссию постоянно поступают обращения в связи с новыми именами.

Она также подчеркнула, что в связи с новыми именами для новорожденных в терминологическую комиссию не обращаются: "Если возникают споры в связи с именами, с которыми обращаются в регистрационные отделения, гражданин обращается в суд. На судебном процессе обращаются к комиссии, и мы выражаем свое отношение по данному вопросу".

По словам заместителя председателя, в комиссию поступали обращения в связи с тем, что детей хотели назвать именами "Тутма", "Бей", "Ярашыг".

С.Садыгова отметила, что гражданин вправе назвать своего ребенка любым именем. Она считает, что родители должны быть внимательными при выборе имени для своего ребенка: "Родители должны чувствовать ответственность и не должны забывать, что имена, прежде всего, являются показателем принадлежности народа".