Директор института: Связанная с временами года закономерность все больше нарушается

"В последние годы людей беспокоит, что все чаще при наступлении того или иного времени года наблюдается отсутствие присущих им особенностей, и лето уже не лето, и зима уже не та. И это несоответствие становится все больше из года в год".

Директор Института географии им. академика Гасана Алиева НАНА Рамиз Мамедов сообщил Report, что причиной таких погодных условий являются климатические изменения, что беспокоит и сверхдержавы.

"Раньше была одна закономерность: лето должно быть жарким, зима – холодной. Сейчас эта закономерность нарушена. С изменением климата эта закономерность будет нарушаться еще больше. Сейчас наблюдается экстремальная погода. Количество и диапазон таких случаев будет расти. Например, если раньше такие погодные условия наносили ущерб на 5 манатов, дальше будут наносить урон на 15 манатов.

Для адаптации к климатическим изменениям многие страны уже проводят определенную деятельность. В последний раз сверхдержавы собрались в Париже для предотвращения таких случаев. Основными виновниками климатических изменений являются США, Китай и Индия, поскольку основная доля производства приходится на эти страны. Однако США, на которые приходятся 37% производства, отказались от Парижского соглашения. В чем же смысл, если отказалась одна из основных стран?! Условия, конечно же, связаны с сокращением количества выбрасываемого в воздух углекислого газа. Для этого следует изменить технологии производства. Но для этой замены только США нужен не миллиард, а триллиарды долларов. Поэтому они и отказались".