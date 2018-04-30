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    НАНА: Работники образования также смогут получить квартиры в "Городке ученых" 

    © Report

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В построенном в поселке Сарай Абшеронского района жилом комплексе "Городок ученых" также смогут получить жилье работники образования.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана.

    Кроме того, сотрудники академии, зарегистрированные в общежитии НАНА и находящиеся на учете, но не работающие в академии, также смогут получить жилье.

    Отметим, что целью проекта является улучшение жилищно-бытовых условий и удовлетворение потребностей в жилье сотрудников НАНА и министерства образования.

    При строительстве будут учтены принципы строительной конструкции "Smart City - Умный Город", в зданиях из 1, 2-х и 3-х комнатных квартир применят существующие в строительном секторе самые последние технологические новшества.

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