НАНА: Работники образования также смогут получить квартиры в "Городке ученых" 

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В построенном в поселке Сарай Абшеронского района жилом комплексе "Городок ученых" также смогут получить жилье работники образования.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана.

Кроме того, сотрудники академии, зарегистрированные в общежитии НАНА и находящиеся на учете, но не работающие в академии, также смогут получить жилье.

Отметим, что целью проекта является улучшение жилищно-бытовых условий и удовлетворение потребностей в жилье сотрудников НАНА и министерства образования.

При строительстве будут учтены принципы строительной конструкции "Smart City - Умный Город", в зданиях из 1, 2-х и 3-х комнатных квартир применят существующие в строительном секторе самые последние технологические новшества.