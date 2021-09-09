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НАНА прокомментировала скопление крупных бабочек в Баку и Сумгайыте

НАНА прокомментировала скопление крупных бабочек в Баку и Сумгайыте Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выступил с заявлением в связи наблюдающимся скоплением крупных коричневых бабочек в Баку и Сумгайыте.
Наука и образование
9 сентября 2021 г. 13:06
НАНА прокомментировала скопление крупных бабочек в Баку и Сумгайыте
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Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) выступил с заявлением в связи наблюдающимся скоплением крупных коричневых бабочек в Баку и Сумгайыте.

Как сообщила Report заведующая лабораторией беспозвоночных Института зоологии НАНА, доктор биологических наук Гюльзар Мустафаева, это насекомые из отряда чешуекрылых Lepidoptera.

Этих бабочек еще называют “луговыми огневками”: “Луговая бабочка наносит ущерб сельскохозяйственным культурам. Эти бабочки дают потомство 1-2 раза в 5 лет. Питаются листьями, побегами и цветами растений".

По словам Г. Мустафаевой, в период массового размножения этих насекомых, учитывая вред, наносимый ими сельхозкультурам, необходимо вести борьбу с ними при помощи химикатов. “Для этого используются различные инсектициды. Видимо, наступил период массового размножения этих насекомых. В этом году на Абшероне также наблюдался период массового размножения равнокрылых".

Представитель НАНА отметил, что после спаривания эти насекомые будут откладывать яйца: "Вылупившиеся из яиц гусеницы питаются листьями и побегами растений. В этот период особенно важно вести с ними борьбу и уничтожать гусениц и личинок этих вредителей".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Academy of Sciences comments on accumulation of butterflies in Baku, Sumgayit
Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA Bakıda kəpənəklərin yayılması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

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