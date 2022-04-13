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НАНА провела исследование выбросов в атмосферу и измерение шума в Сумгайыте

НАНА провела исследование выбросов в атмосферу и измерение шума в Сумгайыте Изучены результаты измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на трассе Баку-Сиязань, а также вредных веществ, попадающих в атмосферу и почву из стационарных и нестационарных источников в городе Сумгайыте, и влия
Наука и образование
13 апреля 2022 г. 15:59
НАНА провела исследование выбросов в атмосферу и измерение шума в Сумгайыте

Изучены результаты измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на трассе Баку-Сиязань, а также вредных веществ, попадающих в атмосферу и почву из стационарных и нестационарных источников в городе Сумгайыте, и влияние воздействия транспортного шума на здоровье человека.

Как сообщает Report, с докладом на эту тему на научном семинаре Института географии имени академика Г.А.Алиева НАНА выступил заведующий отделом экогеографии, доктор философии по географии Анвар Алиев.

Было установлено, что диапазон шума, создаваемого транспортными средствами на городских дорогах 3-й и 4-й категорий в Сумгайыте не превышает допустимый Министерством здравоохранения уровень - 56 дБ. Согласно измерениям объема и анализу выбросов в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания автомобилей, проезжающих по дороге Баку-Сиязань, можно утверждать, что зона распространения вредных примесей может достигать 100 метров.

Для устранения части этих недостатков рекомендуется провести озеленение участков на дороге и осуществлять регулярные мониторинги.

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