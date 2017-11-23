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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) приступила к строительству многоэтажного жилого здания для ученых в поселке Сарай.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент НАНА Акиф Ализаде.

По его словам, на этой территории будет построено несколько зданий: "В городке Science city в поселке Сарай будут построены несколько многоэтажных зданий. Работы планируется завершить в ближайшие два года".

Ученые, работающие в министерстве образования, также смогут получить жилье в этих зданиях, добавил он.