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НАНА предупредила поступивших в магистратуру бакалавров

НАНА предупредила поступивших в магистратуру бакалавров
© Report

НАНА предупредила бакалавров, поступивших в магистратуру. 

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью президиума Академии наук, бакалавры, поступившие в магистратуру в 2019/2020 учебном году, должны пройти регистрацию в НАНА. 

Для регистрации следует представить следующие документы:

- Диплом или справку о получении образования в бакалавриате; 

- Копию удостоверения личности в двух экземплярах; 

- Копию военбилета или приписного билета в двух экземплярах;

- 4 цветные фотографии в размере 3x4; 

- Для поступивших на платное отделение – копии чеков об оплате за образование (2 экземпляра).

- Имеющие право на освобождение от платы за образование должны предоставить нотариально заверенные соответствующие документы (удостоверения).

Регистрация поступивших в магистратуру бакалавров проводится с 27 июня 2019 года по 10 июля (за исключением субботы и воскресенья) с 10:00 до 17:00 в здании НАНА. 

Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут удалены из списка поступивших. 

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