НАНА предупредила поступивших в магистратуру бакалавров

НАНА предупредила бакалавров, поступивших в магистратуру.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью президиума Академии наук, бакалавры, поступившие в магистратуру в 2019/2020 учебном году, должны пройти регистрацию в НАНА.
Для регистрации следует представить следующие документы:
- Диплом или справку о получении образования в бакалавриате;
- Копию удостоверения личности в двух экземплярах;
- Копию военбилета или приписного билета в двух экземплярах;
- 4 цветные фотографии в размере 3x4;
- Для поступивших на платное отделение – копии чеков об оплате за образование (2 экземпляра).
- Имеющие право на освобождение от платы за образование должны предоставить нотариально заверенные соответствующие документы (удостоверения).
Регистрация поступивших в магистратуру бакалавров проводится с 27 июня 2019 года по 10 июля (за исключением субботы и воскресенья) с 10:00 до 17:00 в здании НАНА.
Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут удалены из списка поступивших.
News DepartmentАвтор новости