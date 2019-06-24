НАНА предупредила поступивших в магистратуру бакалавров

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НАНА предупредила бакалавров, поступивших в магистратуру.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью президиума Академии наук, бакалавры, поступившие в магистратуру в 2019/2020 учебном году, должны пройти регистрацию в НАНА.

Для регистрации следует представить следующие документы:

- Диплом или справку о получении образования в бакалавриате;

- Копию удостоверения личности в двух экземплярах;

- Копию военбилета или приписного билета в двух экземплярах;

- 4 цветные фотографии в размере 3x4;

- Для поступивших на платное отделение – копии чеков об оплате за образование (2 экземпляра).

- Имеющие право на освобождение от платы за образование должны предоставить нотариально заверенные соответствующие документы (удостоверения).

Регистрация поступивших в магистратуру бакалавров проводится с 27 июня 2019 года по 10 июля (за исключением субботы и воскресенья) с 10:00 до 17:00 в здании НАНА.

Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут удалены из списка поступивших.